Finalizadas as obras emergenciais da escola Castelo da Criança e creche Beija Flor

Foram concluídas na semana passada as obras emergenciais da EMEI Beija Flor, no Jardim das Flores, e EMEI Castelo da Criança, no Jardim Maria Helena. Além destas, foram iniciadas, também, as reformas da EMEF Professora Isaura de Carvalho Coelho, no Jardim das Nações.

A obra contou com a reforma da cobertura, estrutura metálica, instalações elétricas e pintura em todas as salas que foram afetadas pelas chuvas. Finalizada a obra, agora as escolas passarão pelo processo de limpeza e organização para que o processo seja devidamente concluído.

Os locais que se encontravam em estado deteriorado devido às fortes chuvas que passaram na região, foram prontamente reformados e em breve estarão apropriados novamente para receber os alunos.