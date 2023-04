Fique atento a vazamentos internos no imóvel

Você sabia que vazamentos internos no imóvel podem alterar a conta de água? Para que isso não ocorra, a Águas de Holambra pede que os clientes estejam sempre atentos. Uma torneira gotejando, uma válvula de descarga desregulada no vaso sanitário ou um defeito na boia da caixa d’água podem ocasionar grande perda de água.

“Nossos clientes podem acompanhar o consumo de uma maneira bem simples”, afirma a gerente comercial da Águas de Holambra, Aline Marchezan Rampelotto. Segundo ela, os passos são os seguintes: ler periodicamente o hidrômetro, anotando o número indicado e a data; calcular o consumo pela diferença entre duas leituras; calcular o consumo médio diário, dividindo o consumo do período pelo número de dias correspondentes.

Aline lembra que os vazamentos por gotejamento são os mais comuns. Eles ocorrem com mais frequência no ‘ladrão’ da caixa-d’água (ladrão) em função do mau funcionamento da boia. O mesmo acontece com as torneiras, nas válvulas de descarga ou nas caixas de descarga.

Seguem algumas formas de detectá-los:

1. Mantenha aberto o registro do cavalete;

2. Feche bem todas as torneiras da casa e não utilize os sanitários;

3. Feche completamente as torneiras de boias das caixas, não permitindo a entrada de água;

4. Marque a posição dos mostradores menores do seu hidrômetro e, após uma hora, no mínimo, verifique se eles se movimentaram;

5. Se houve movimento, é sinal que existe vazamento no ramal interno, ou seja, após hidrômetro.

Vazamento em caixas-d’água

1. Feche todas as torneiras do imóvel e não utilize os sanitários;

2. Prenda completamente a boia da caixa, impedindo a entrada de água;

3. Marque na caixa o nível da água e, após uma hora, verifique se o nível baixou;

4. Em caso afirmativo, existe vazamento na canalização, torneiras ou nos sanitários alimentados pela caixa-d’água.

Vazamento na válvula ou na caixa de descarga:

1. Jogue cinzas no vaso sanitário.

2. Caso e cinza não fique depositada no fundo do vaso, há vazamento na válvula ou na caixa de descarga.

Fique de olho

Segundo Aline, também é fundamental fazer uma vistoria nas mangueiras, torneiras e sistemas de irrigação do imóvel. Lavanderia, banheiro ou cozinha são áreas mais úmidas, mas se encontrar pontos de umidade nas paredes por onde passa a tubulação de água, isso pode ser sinal de vazamento. “É importante encontrar e sanar vazamentos, mas sempre essa não é uma tarefa fácil. Se você não tem certeza de como proceder para consertar vazamentos, procure um encanador de sua confiança”, afirma Aline.