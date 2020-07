FISCALIZAÇÕES CONTINUAM SENDO FEITAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM APOIO DA SSM E GCM

A equipe da Vigilância Sanitária continua realizando fiscalizações no comércio com apoio de fiscais da SSM (Secretaria de Serviços Municipais) e da GCM (Guarda Civil Municipal).

Nesta quinta-feira, pela manhã dois bares, um no Jardim Centenário e outro no Jardim Ypê IV, um restaurante, no Jardim Alvorada, e um beer, no Jardim Centenário, foram autuados por permitirem consumo no local. A multa aplicada foi de R$ 1.440 e os responsáveis pelos estabelecimentos tem direito a recorrer.