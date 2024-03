Flagrante de Furto em Artur Nogueira: Suspeito Capturado Após Confronto

Da Redação

Na noite de 26 de março, a cidade de Artur Nogueira foi abalada por um incidente de roubo a um estabelecimento comercial, deixando duas vítimas e um suspeito ferido. O incidente envolveu três indivíduos: as vítimas R. T. M., de 26 anos, e E. J. F., de 27 anos, e o indiciado S. S. C., de 28 anos.

A ação criminosa foi relatada à equipe policial através do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), informando sobre o roubo que resultou na perda de R$ 228,00 em espécie, além de um relógio e uma corrente de ouro pertencentes a um cliente do estabelecimento. Posteriormente, um indivíduo chegou ao Hospital Municipal com um ferimento de bala na região abdominal, desencadeando uma série de eventos que levaram à captura do suspeito.

No Hospital Municipal, o indivíduo ferido, informou aos policiais militares que foi alvo de um disparo de arma de fogo enquanto transitava pela via, porém se absteve de fornecer detalhes sobre o autor do disparo ou quaisquer informações adicionais.

Entretanto, durante a investigação, objetos que coincidiam com os roubados foram encontrados defronte à residência da mãe de S. S. C., o suspeito ferido. Entre esses itens estavam um relógio de cor prata, uma corrente dourada e um chaveiro contendo duas chaves. As vítimas reconheceram prontamente esses objetos como pertencentes ao roubo e identificaram S. S. C. como o autor do crime.

Com base nas evidências encontradas e nos depoimentos das vítimas, S. S. C. foi conduzido à Delegacia de Polícia após receber alta médica, onde permanece à disposição da justiça para responder pelo crime de furto, conforme estipulado pela lei.

O incidente destaca a importância da rápida intervenção policial na resolução de crimes e reforça o compromisso das autoridades em garantir a segurança e a tranquilidade da comunidade local.