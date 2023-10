Flagrante de Tentativa de Feminicídio em Mogi Guaçu

Da Redação

Foto Divulgação PM

Polícia age rapidamente após chamada via COPOM e prende agressor

Na manhãde hoje 11 de outubro em Mogi Guaçu foi registrado um episódio de tentativa de feminicídio. As autoridades foram acionadas via COPOM para responder a um cenário alarmante que se desenrolou por volta das 7h52, quando um indivíduo invadiu a casa de sua ex-namorada, portando uma faca e a trancou no quarto. A rápida intervenção da polícia foi crucial para evitar uma tragédia ainda maior.

Ao chegarem ao local dos acontecimentos, os policiais avistaram o agressor no interior da residência. A abordagem imediata foi realizada, e na revista pessoal, nenhum item ilícito foi encontrado. Contudo, uma faca ensangüentada foi descoberta, e o agressor confessou tê-la utilizado para ferir sua ex-companheira.

Em um ato de extrema urgência, as equipes de emergência entraram em ação, solicitando a presença do SAMU para prestar socorro à vítima. A mulher estava visivelmente nervosa e apresentava um ferimento na região lombar. Ela foi atendida pelos profissionais de saúde, sendo encaminhada para a UPA, onde permanece em observação.

A perícia policial, representada pela Polícia Científica, compareceu ao local para realizar os trabalhos necessários, coletando provas e apreendendo a faca utilizada pelo agressor. Diante da gravidade da situação, o agressor, um adolescente infrator, recebeu voz de apreensão e foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher.

Na delegacia, a ocorrência foi repassada ao delegado plantonista, que determinou que o registro fosse feito como “Tentativa de Feminicídio”. O adolescente infrator permanece apreendido, à disposição da justiça, enquanto a vítima recebe o apoio e os cuidados necessários para sua recuperação.