Flagrante de Tráfico de Drogas e Associação Criminosa em Cosmópolis: Três Indivíduos Presos

No dia 26 de abril, uma operação policial resultou no flagrante de tráfico de drogas e na desarticulação de uma associação criminosa em Cosmópolis. Quatro indivíduos foram indiciados e uma quantidade significativa de entorpecentes foi apreendida, além de outros itens relacionados ao crime.

Os indiciados foram identificados como M. , 30 anos, W., 29 anos, W. F., 19 anos, e W. S., 25 anos. A ação policial foi desencadeada após a obtenção de um mandado de busca e apreensão.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais se depararam com um indivíduo tentando fugir em direção a uma área de mata. Após uma perseguição, ele foi alcançado e detido. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a busca pessoal, o detido confessou ser um olheiro do tráfico e indicou o apartamento onde as drogas estavam armazenadas.

Simultaneamente, outras equipes policiais realizaram buscas no apartamento mencionado, onde encontraram três suspeitos. Durante a revista no local, as drogas foram encontradas em diferentes partes do imóvel, incluindo banheiro, cozinha e guarda-roupas. Além disso, dois aparelhos celulares foram descartados no vaso sanitário durante a abordagem policial.

As apreensões foram significativas, incluindo 88 porções de maconha totalizando 110g, 60 pinos de cocaína pesando 61g, 1 tablet de pasta base de cocaína com 323g, 1 tablet de maconha com 404g, além de nove celulares, dois cartões, uma CNH e embalagens diversas utilizadas para a venda de drogas.

Três dos indivíduos foram presos em flagrante e conduzidos até à Delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça para as devidas providências legais.

Imagem: PMESP