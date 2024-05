Flagrante de Tráfico de Drogas em Artur Nogueira: Adolescente Apreendido

Na tarde de 2 de maio, as autoridades de segurança de Artur Nogueira agiram em uma operação conjunta para combater o tráfico de drogas na região. Um dos resultados dessa incursão foi a detenção de um adolescente identificado como E., de 15 anos, estudante, por suposto envolvimento em atividades ilícitas.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, os agentes encontraram substâncias ilícitas na residência do adolescente. No quarto dele, foram localizadas várias porções de uma substância em pó amarelada, suspeita de ser cocaína, além de uma quantia em dinheiro em papel moeda. No quintal da residência, foram encontradas porções de drogas sintéticas, junto com uma quantidade de uma substância verde, possivelmente maconha.

Os itens apreendidos durante a operação incluem 106 porções de cocaína, totalizando aproximadamente 0,067 kg, uma unidade de cocaína a granel pesando 0,018 kg, uma unidade de maconha pesando 0,002 kg, sete unidades de ecstasy, um celular e uma balança de precisão. Além disso, foi apreendida uma quantia em papel moeda no valor de R$ 40,00.

Após a apreensão dos entorpecentes e demais itens, o adolescente e os materiais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local. O adolescente permaneceu apreendido, aguardando procedimentos legais adicionais.

O flagrante de tráfico de drogas é uma preocupação constante para as autoridades locais, que trabalham incansavelmente para coibir atividades criminosas e garantir a segurança da comunidade. A colaboração entre as forças de segurança e a comunidade é fundamental para combater esse tipo de crime e promover um ambiente seguro e saudável para todos.