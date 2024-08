Flagrante de Tráfico de Drogas em Artur Nogueira: Indivíduo de 31 Anos é Detido com 223 Eppendorfs de Cocaína

Na noite de 7 de agosto, a Polícia Militar de Artur Nogueira realizou a prisão de A.., de 31 anos, acusado de tráfico de drogas. om o indiciado foram encontradas 223 cápsulas de cocaína, além de R$ 932,00 em espécie e dois aparelhos celulares.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe policial avistou o veículo circulando com todos os vidros cobertos por película Insufilm, o que dificultava a visualização do interior. Ao perceber a presença da polícia, o condutor tentou fugir, mas foi rapidamente interceptado após uma breve perseguição.

Apesar de não encontrar nada ilícito em uma busca pessoal, a inspeção do veículo revelou a substância entorpecente, já fracionada e pronta para a venda. Todo o material apreendido, junto com o indiciado, foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde A. permanece à disposição da justiça.

As autoridades seguem investigando o caso para identificar possíveis conexões com outros envolvidos no tráfico de drogas na região.

Imagem: PMESP