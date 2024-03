Flagrante de Violência Doméstica e Captura de Procurado: Indivíduo é Preso

Da Redação

Na manhã do dia 3 de março de 2024, a equipe Delta do 19° Batalhão da Polícia Militar, de Artur Nogueira, realizou a prisão em flagrante de um indivíduo, após atender a uma ocorrência de violência doméstica.

Sob a liderança do Cabo PM Amauri e do Soldado PM E. Ferreira, a equipe recebeu um chamado do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para intervir em uma situação de violência doméstica. A vítima, R. F. M., de 51 anos, relatou que seu companheiro a havia agredido verbalmente e a trancado fora de casa.

Ao chegarem ao local, o indiciado, identificado como E. M. R., de 43 anos , alegou que a discussão foi apenas uma divergência comum entre o casal. Entretanto, durante uma verificação dos registros via COPOM, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra o indiciado.

Diante dessa constatação, a equipe policial procedeu com a prisão em flagrante do indivíduo, conduzindo-o até o Plantão Policial para os devidos procedimentos legais. Na sequência, E. M. R. permaneceu sob custódia das autoridades competentes.

O caso destaca a importância da intervenção rápida das forças policiais em situações de violência doméstica, bem como a eficácia do sistema de monitoramento para capturar indivíduos procurados pela justiça. A atuação diligente da equipe Delta do 19° BPM/I demonstra o comprometimento das forças de segurança com a proteção da população e o cumprimento da lei.