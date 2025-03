Floricultura nacional prevê incremento de 8% nas vendas para o Dia Internacional da Mulher

Comemorado em 8 de março, é uma data de grande importância para o comércio de flores e plantas no Brasil, representando cerca de 8% do total das vendas anuais. Para esse setor, a data é uma oportunidade para expressar carinho, reconhecimento e respeito às mulheres por meio das flores que, com seu sibolismo, encantam e emocionam.

A floricultura nacional está otimista e na expectativa de um aumento de 8% em comparação com 2024 na venda de flores na data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. O Ibraflor – Instituto Brasileiro de Floricultura – acredita que a data, a ser comemorada no próximo sábado, dia 8 de março, é uma oportunidade única e um momento perfeito para presentear com flores, reconhecendo a força e a importância das mulheres. A data, que já representa 8% das vendas anuais de flores e plantas ornamentais em todo o país, deve registrar maior procura especialmente pelos buquês. Tanto que as floriculturas estão se preparando para um número de pedidos bem acima da média diária, refletindo uma tendência crescente de valorização desta comemoração para presentear com flores. “A floricultura nacional está preparada para atender a essa demanda crescente com produtos frescos, de alta qualidade e com arranjos especiais, na certeza de que, mais uma vez, o Dia da Mulher será celebrado com muita cor e afeto”, diz o presidente do Ibraflor, Jorge Possato.

Flores mais procuradas

Entre as flores mais procuradas para o Dia da Mulher, destacam-se as rosas vermelhas, clássicas na celebração, e as orquídeas Phalaenopsis, apreciadas pela sua beleza delicada e exótica. Além dessas, as alstroemerias, gypsophila, tango e ruscus também estão entre as preferidas para compor os buquês. Walter Winge, vice-presidente da Ibraflor, informa que o Garden Center Winge, localizado em Porto Alegre (RS) e de sua propriedade, está preparado para um aumento da demanda em 10%. Ele lembra que, embora as encomendas ainda não estejam sendo feitas, considerando o período de Carnaval e o fato de o brasileiro deixar tudo para a última hora, a expectativa é bem otimista, pois o setor vem trabalhando cada vez mais a data, que tende a crescer bastante nos próximos anos.

Sobre o Dia Internacional da Mulher

A criação do Dia Internacional da Mulher remonta ao início do século XX, durante um período de grandes transformações sociais e econômicas. A data surgiu como um símbolo da luta das mulheres por direitos iguais, melhores condições de trabalho e o direito ao voto. Em 1908, um grupo de mulheres operárias em Nova York fez uma greve exigindo melhores condições de trabalho e igualdade salarial. Durante essa greve, 129 mulheres morreram em um incêndio enquanto estavam trancadas em uma fábrica, o que gerou uma comoção mundial e ajudou a consolidar a luta pelos direitos femininos. O Dia Internacional da Mulher foi comemorado pela primeira vez em 1911 em várias nações europeias. Desde então, o dia 8 de março tornou-se um símbolo da luta das mulheres por igualdade, liberdade e justiça social.