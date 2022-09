FMAP promove palestra sobre Previdência Complementar para esclarecer dúvidas de servidores

O Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira (FMAP) promoveu na última terça-feira, 20, uma palestra voltada para os servidores públicos da Prefeitura sobre o Regime de Previdência Complementar na Prefeitura de Itapira.

A atividade ocorreu na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que foi parceiro na cessão do espaço e também na transmissão ao vivo da palestra. O vídeo gravado foi disponibilizado e pode ser acessado pelo link https://youtu.be/4WMPqDEqlc0.

Naiara Fulop, advogada e especialista em Direito Previdenciário, foi a palestrante. Ela explicou um pouco sobre os diferentes tipos de previdência e os benefícios do Regime de Previdência Complementar que foi instituído no município pela Lei Complementar n° 6.085, de 5 de novembro de 2021. “Hoje, o Regime Geral e o Regime Próprio funcionam em sistema de repartição enquanto que o Regime Complementar funciona no sistema de capitalização”, explicou. Ela descreveu os regimes esclarecendo que o sistema de repartição utiliza as contribuições de todos os servidores em um rendimento único distribuído de maneira igualitária. Já no de capitalização o servidor garante um rendimento extra de acordo com sua contribuição no regime complementar. “No Regime Complementar eu invisto um dinheiro meu, em uma conta minha, e quanto mais eu invisto mais eu rentabilizo pra mim. O dinheiro que eu invisto pra mim volta só pra mim. Essa é a diferença”, complementou.

Com a Lei Municipal aprovada no ano passado, a Prefeitura está agora em processo de aprovação do Plano de Benefícios junto à Secretaria de Previdência. Após aprovado, esse plano passará a viger e poderá ser ofertado aos servidores.