Folia Segura: cuidados para um Carnaval tranquilo com os pets

Médico-veterinário traz dicas práticas para evitar o estresse causado por barulhos, calor e aglomerações nas festas carnavalescas

O Carnaval está chegando, trazendo com ele a animação e a folia que todos amamos! Para muitos tutores, isso significa uma oportunidade de aproveitar a festa não apenas com amigos e familiares, mas também com seus amados pets.

No entanto, é essencial lembrar que a segurança e o bem-estar dos nossos fieis companheiros devem ser prioridades durante essa época festiva. “Antes de tudo, o tutor precisa entender os limites do seu animal. Barulhos altos, calor excessivo e multidões podem causar estresse e problemas de saúde”, afirma o médico-veterinário Francis Flosi, diretor da Faculdade Qualittas, ao lado do professor doutor José Carlos Feo. Ele acrescenta que ambientes arejados, onde os animais possam se proteger do sol e se mover livremente, são os ideais para esses momentos.

Fantasias com Conforto

Uma das grandes diversões do Carnaval é vestir nossos pets com fantasias divertidas, mas é preciso ter cuidado. Francis ressalta a importância de escolher tecidos leves e confortáveis: “Não cubra partes sensíveis do corpo, como ouvidos, olhos e focinho, e evite usar tintas ou produtos que possam causar alergias na pele dos animais”, orienta. Lembre-se, a prioridade é o conforto e a saúde do seu amigo!

Calor e Exposição ao Sol

Com as temperaturas subindo, o calor se torna um vilão para nossos pets. O diretor alerta que o asfalto quente pode queimar as patinhas e causar dor. “Se você notar que seu animal está lambendo as patas excessivamente, pode ser um sinal de desconforto. Sempre que possível, faça passeios em horários mais frescos e evite áreas que não ofereçam sombra”, recomenda Flosi.

Este cuidado é especialmente crucial para raças como pugs e bulldogs, que são mais suscetíveis ao calor. “Essas raças podem passar por um aumento repentino da temperatura corporal, levando a quadros de hipertermia, que são emergências que precisam de atendimento rápido”, enfatiza.

Aglomerações- Mantenha os Pets em Segurança

Carnaval é sinônimo de festas e aglomerações, mas isso pode não ser seguro para os pets. “Em locais muito movimentados, há riscos elevados, como se perder, ser pisoteado ou até ingerir algo perigoso”, destaca Francis. Ele sugere que os tutores considerem deixar seus pets em casa, em um ambiente seguro e acolhedor, durante as festividades.

O Carnaval é uma época mágica e cheia de alegria, tanto para humanos quanto para nossos amados animais. Com os cuidados certos, podemos proporcionar uma festa segura e divertida para os nossos pets. Esteja sempre atento às necessidades do seu amigo e aproveite as festividades com responsabilidade e amor!

Sobre a Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas

A Faculdade Qualittas é referência no segmento de educação continuada em Medicina Veterinária e está presente em todo o País, em 18 estados e em 35 municípios e já pós-graduou mais de 40 mil médicos-veterinários em 23 anos.

Os Núcleos Qualittas são equipados e preparados com o que há de melhor e atualizado para o aprendizado, propiciando ao aluno a experiência necessária para o crescimento profissional com cursos de qualidade para médicos-veterinários que querem se especializar e não precisam sair de suas localidades para ter um ensino adequado, com práticas que ensinam técnicas com foco no atendimento que visa o bem-estar do paciente.