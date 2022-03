Formação de professores antecede início de projeto de musicalização nas escolas municipais De Itapira

Na manhã desta segunda-feira, 7, o Prefeito Toninho Bellini, a Secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini e técnicos da secretaria acompanharam o início da formação dos professores que atuarão no projeto de musicalização nas escolas – o Projeto Viva Música. “Nós sabemos da importância que a musicalização tem na formação das crianças e dos jovens. É por isso que, depois do ano difícil que enfrentamos pela pandemia e agora com o retorno das aulas presenciais, não medimos esforços para conseguir colocar esse projeto nas escolas”, disse o Prefeito.

A capacitação é realizada pelos próprios músicos e pela equipe técnica da Banda Sinfônica Lira Itapirense e esse primeiro encontro ocorreu na sede antiga da corporação, situada à Rua Comendador João Cintra.

Neste ano, o projeto de musicalização irá atender 77 salas de Pré-Escola e 16 salas de Período Integral, totalizando aproximadamente 1.580 crianças. A carga horária será de quatro horas semanais por sala de Pré-Escola e duas horas semanais por sala de Período Integral. A previsão é que as aulas sejam iniciadas na próxima segunda-feira, dia 14.