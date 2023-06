Formatura do Proerd reúne 145 alunos no Centro Cultural

Cerca de 145 alunos da rede municipal de ensino participaram da primeira cerimônia de formatura do 1º semestre do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), desenvolvido pela Polícia Militar e que conta com apoio da Secretaria Municipal da Educação. O evento ocorreu nesta segunda-feira, 26 de junho, no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo.

A cerimônia contou a presença do vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, e de pais e familiares de estudantes das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef’s) João Bueno Junior, no Jardim Centenário; Waldomiro Calmazini, no Jardim Almira; e Prof. Antonio Carnevalle Filho, no Jardim Novo Itacolomy.

“A finalidade do Proerd é ensinar aos alunos boas estratégias de tomada de decisão para ajudá-los a desenvolver habilidades que os permitam conduzir suas vidas de maneira segura e saudável, optando por conduzir suas vidas livre do abuso de drogas, da violência e de outros comportamentos perigosos”, comentou o vice-prefeito.

No primeiro semestre, o Proerd abrangeu ainda outras unidades escolares, assim como, estudantes do ensino fundamental de Mogi Guaçu que receberam informações essenciais para saberem dizer não às drogas. Por isso, outros 350 alunos também participarão da formatura do Proerd.

Nesta quarta-feira, 28 de junho, serão 184 jovens que estudam nas Emefs Profª. Iná Aparecida de Oliveira Marconi, no Nova Canaã II, e Profª. Rita de Cássia Gomes da Silva Cola, no Parque dos Eucaliptos; e ainda de estudantes da Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Profª. Guilhermina Lopes Rodrigues, no Jardim Hedy.

Já na quinta-feira, 29 de junho, serão 166 alunos das Emefs Profª. Maria Diva Franco de Oliveira, no Jardim Rosa Cruz, Maria Júlia Bueno, na Vila São Carlos, e Anira Franco de Campos, no Jardim Esplanada.