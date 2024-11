Forte Temporal Causa Estragos e Mobiliza Equipes em Holambra

Da Redação

No final da tarde de ontem, 15 de novembro, Holambra foi atingida por um forte temporal que deixou rastros de destruição e causou transtornos por toda a cidade. A chuva intensa, acompanhada por rajadas de vento, resultou na queda de árvores, danos ao asfalto em diversas ruas, e até no tombamento de um caminhão.

Além dos estragos materiais, o município enfrentou um período de horas sem energia elétrica, o que gerou ainda mais preocupação entre os moradores. Imagens e vídeos capturados pela população mostram o impacto do fenômeno, evidenciando a gravidade da situação.

O prefeito Fernando Capatto utilizou suas redes sociais para orientar os moradores a saírem de casa apenas em casos de emergência. “Pedimos a compreensão de todos e ja estamos trabalhando para restabelecer a ordem no município”, declarou o prefeito.

A resposta ao desastre contou com a atuação integrada da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil, e do Corpo de Bombeiros – tanto militar quanto civil –, que trabalharam intensamente para lidar com os estragos. O próprio prefeito acompanhou as equipes, supervisionando os trabalhos de limpeza e recuperação.

Moradores relataram o impacto emocional do temporal, mas também destacaram a rápida mobilização das autoridades. Apesar dos danos, não houve registros de feridos até o momento.

As equipes permanecem em alerta para monitorar a cidade e dar suporte à população.