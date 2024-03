FREE PLAY TERÁ 35 ATLETAS NO 3º TORNEIO REGIONAL DE MOGI MIRIM

Competição da FAP será realizada neste sábado, 16, pela Academia Free Play Sports realiza, em parceria com a Prefeitura e o Clube Mogiano

Mogi Mirim vai viver um intenso clima de natação neste fim de semana. No sábado, 16, a piscina olímpica do Clube Mogiano sediará o 3º Torneio Regional de Natação de Mogi Mirim. O evento, que terá início às 7h30, é promovido pela Academia Free Play Sports em parceria com a Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer) e o Clube Mogiano.

A expectativa é pela presença de 425 nadadores das categorias petiz a sênior, representando 21 clubes inscritos. O torneio integra o calendário oficial da FAP (Federação Aquática Paulista) e conta com o apoio das secretarias municipais de Cultura e Turismo, de Saúde e de Segurança Pública. A Lindoia Verão também é uma parceira importante do evento, que contará com uma expressiva participação de atletas locais.

No total, 35 competidores estão inscritos pela Free Play para o campeonato em seis diferentes categorias. Na petiz 1 (nascidos em 2013), Isabella Montera Polettini nadará os 50 e 400 livres e os 100 peito; Pedro Matheus Tagliaferro Spitti e Sofia Lorena Godoi Bordignon os 50 livres e os 100 peito. Na petiz 2 (nascidos em 2012), Beatriz Garros nadará os 100 livres, 100 peito e 100 costas; Enzo Gabriel Reis os 50 livres e os 100 peito; Gabriel Davoli Tomaz os 50 livres, os 100 peito e os 100 livres; Gustavo Henrique Silva Pinha os 50 e 100 livres e os 100 costas; Lorena Rafaela de Oliveira Apicella os 50 livres e os 100 costas; Maria Eduarda Philomeno Dorin os 50 e 100 livres e os 100 peito; Maria Fernanda de Carvalho os 100 livres, 100 peito e 100 costas e Miguel Neri Suzegan os 50 e 100 livres.

Entre os nascidos em 2011, ou seja, da infantil 1, Amara Maria Bisigatto da Silva vai encarar os 200, 400, 800 e 1500 livres; Bernardo Adorno Araújo os 50 e 100 peito e os 50 livres; Felipe Vecchi Vieira os 50 livres e os 50 costas; Gabriel Rodrigues Alexandrini Previdele os 50 livres; Leonardo Yuji Trindade Gomes os 50 livres e os 50 costas; Márcio Satoshi Uyeda Uehara os 100 e 200 peito e os 200 e 400 medley; Maria Luiza Coelho Lendimuth os 50, 100, 200 e 400 livres; Nínive Maria Bisigatto da Silva os 100, 200, 400 e 800 metros livres; Vinicius Silva Braga os 50 livres e Vitória Barros Alveno os 100 e 200 peito e os 100 e 200 livres.

Na infantil 2 (nascidos em 2010), Ana Clara Brito Vidolin brigará por medalhas nos 100 e 200 borboleta, nos 200 livres e nos 400 medley; Kauan Palha Madureira nos 50 e 100 livres e nos 50 borboleta; Maria Eduarda Lucio nos 50 livres e 50 peito e Murilo Gonçalves da Silveira nos 100 peito, 100 e 200 borboleta e 200 medley.

Na juvenil 1 (nascidos em 2009), Arthur Carvalho nadará os 100 e 200 peito e os 200 e 400 medley; Eduardo Davi Longhi os 50 e 100 livres e os 50 e 100 borboleta e Nicolas dos Santos Simionato os 100 e 200 livres e os 100 costas. Na júnior 2 (nascidos em 2005 ou 2006), Melissa D’orazio de Almeida vai nadar os 50 e 100 livres, além dos 50 peito e 50 borboleta.

Já na sênior, categoria com nadadores nascidos de 2004 em diante, Jamil Bacar Neto nadará os 400 livres; Bárbara Cecato Barboza os 50 peito e os 50 livres; Murilo Cecato Barboza os 50 e os 100 peito; Tomas Coradi Lino os 50, 100 e 200 costas, além dos 100 borboleta; Gabriel José Soligo os 50 e os 100 livres e Márcio Eduardo Godoy Gonçalves os 50 livres.

“Temos a certeza de que será um grande evento. Todas as partes da organização estão se esforçando ao máximo para entregar aquilo que se acostumaram com os torneios em Mogi Mirim: excelência”, exclamou Ricardo Antônio Martiniano, coordenador técnico da Free Play. O 3º Torneio Regional de Natação marca a continuidade de uma tradição iniciada em 2019, quando o evento foi realizado pela primeira vez em Mogi Mirim.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Central Beauty Supermercado de Cosméticos, Ótica Líder, Sucos Alvorada e Macaúbas Eco restaurante, apoio da Clínica Vitallis, Amazonas Sucos Naturais, Hotel São Paulo Itapira e SAV peças e manutenções de equipamentos.