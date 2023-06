Frio aumenta riscos de infarto e AVC. Veja como cuidar do coração no inverno

Diretora médica do Hospital Costantini lista práticas saudáveis para o coração nesta época do ano

A chegada do inverno, que começa oficialmente nesta quarta-feira, 21, com a esperada queda na temperatura, alerta para o risco de doenças do coração. O frio pode aumentar em 30% os casos de infarto e de Acidente Vascular Cerebral (AVC), segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Por que isso acontece? “O frio leva à constrição dos vasos sanguíneos, aumenta a pressão arterial, o que pode ser preocupante para pessoas que têm hipertensão ou problemas cardiovasculares preexistentes, com risco de complicações”, explica a cardiologista Bianca Maria Prezepiorski, diretora médica do Hospital Costantini, de Curitiba. O hospital é referência nacional em doenças do coração.

Com o frio, o corpo também trabalha mais para manter a temperatura interna, o que aumenta a demanda de oxigênio pelo coração. Para pessoas com doenças cardíacas, essa demanda adicional de oxigênio pode sobrecarregar o coração e desencadear sintomas como dor no peito ou, em situações mais graves, até mesmo um ataque cardíaco.

“Ou seja, o frio aumenta o risco para pessoas predispostas, como hipertensos, diabéticos, quem tem colesterol alto ou que já infartou ou teve AVC”, diz a doutora Bianca. O que fazer para cuidar do coração quando o frio chega? “Devemos manter os hábitos saudáveis, como atividade física, boa alimentação, não fumar, manter o corpo hidratado, controlar o colesterol, o diabetes e a pressão”.

A diretora médica do Hospital Cardiológico Costantini lista práticas saudáveis para o coração na estação fria: