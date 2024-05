Frio intenso eleva em 35% volume de abordagens na Operação Inverno

Foram 556 abordagens a pessoas em situação de rua; aquelas que aceitam são encaminhadas aos serviços de proteção, de assistência social e de saúde do município

Pessoas em situação de rua que não aceitam o serviço de proteção, recebem cobertores para passar a noite

A quarta semana da Operação Inverno, iniciada em 1º de maio, resultou em 556 abordagens a pessoas em situação de rua em Campinas. O número representa um aumento de 35% em relação à semana passada, quando foram registradas 413 abordagens. O motivo foi a intensificação do frio nos últimos sete dias. Foram registrados 98 acolhimentos no albergue municipal, o Samim. As equipes do SOS Rua distribuíram 760 cobertores no período, 67% a mais que na semana anterior, quando foram 454.

“Nossos esforços têm sido direcionados para garantir que nenhuma pessoa em situação de rua sofra com as baixas temperaturas. O objetivo é, acima de tudo, convencê-las a deixarem a vida nas ruas, sempre oferecendo acolhimento e dignidade” afirmou Vandecleya Moro, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social.

Desde o início da operação, foram 1513 abordagens, 1767 cobertores e 317 abrigamentos no Samim. A Operação Inverno é um serviço de acolhimento a pessoas em situação de rua no município por meio do SOS Rua. O serviço funciona, durante a Operação Inverno, de domingo a domingo no município. De segunda a sexta das 8h à meia-noite, nos finais de semana e feriados, das 18h à meia-noite.

Caso alguma pessoa veja um morador em situação de rua necessitado de abrigo pode acionar o serviço, das 8h às 18h no número (19) 3253-4512. A partir do horário noturno, das 18h às 21h, a equipe pode ser acionada no whatsapp (19) 99984-6496.

O objetivo é abordar essas pessoas e, se elas aceitarem, encaminhá-las aos serviços da rede de proteção, de assistência social e de saúde do município. Caso não aceitem, são ofertados cobertores para passar a noite.

Ano passado, a Operação Inverno realizou 12.832 abordagens, foram entregues 19.707 cobertores e registrados 1.225 encaminhamentos para o albergue municipal, o Samim. Nenhuma morte por hipotermia foi registrada. O Samim tem capacidade para 120 pessoas, sendo 90 masculinas, 16 femininas, 10 mães com crianças e 4 leitos reservados para pessoas LGBT.

Quando não há Operação Inverno, os trabalhos do SOS Rua ocorrem de segunda à sexta, das 8h às 22h.