Fundação CASA e Senac São Paulo selecionam coleções de camisetas e bonés para o 2º Festival de Moda

Créditos Fotos: Marcelo Machado/Fundação CASA.

Peças desenvolvidas por jovens em internação de seis centros do interior do Estado serão apresentadas em desfile

A Fundação CASA e o Senac São Paulo, por meio de projeto desenvolvido pelo Atendimento Corporativo da instituição, deram mais um passo para mostrar o talento e a criatividade de adolescentes em internação na customização de bonés e camisetas.

Durante reunião virtual com os 30 centros de atendimento participantes, ocorrida última segunda-feira (1º/04), foram anunciadas as seis coleções selecionadas para apresentação e desfile durante o 2º Festival de Moda, evento que acontece no dia 17 de abril no Senac São Miguel Paulista, na zona leste da capital. Nesta 2ª edição, os jovens, de ambos os sexos, criaram coleções baseadas no tema “Musicais”.

Na passarela, estarão as produções feitas por adolescentes dos CASAs Araraquara, representando a Divisão Regional Norte (DRN); Marília, representante da Divisão Regional Oeste (DRO); Laranjeiras, da cidade de Mogi Mirim, representando a Divisão Regional Metropolitana Campinas (DRMC); Lorena, representante da Divisão Regional Vale do Paraíba (DRVP); Sorocaba I, de Sorocaba, e Feminino Anita Garibaldi, da cidade de Cerqueira César, ambos representantes da Divisão Regional Sudoeste (DRS), selecionados nas categorias masculino e feminino.

Todas as coleções que concorreram foram desenvolvidas durante o curso de customização de bonés e camisetas, realizado entre os meses de janeiro e março em 30 turmas, de 30 centros de atendimento localizados em 21 municípios do interior paulista.

A seleção dos concorrentes para a etapa final foi feita por profissionais da Gerência de Arte, Cultura e Educação Profissionalizante (Gacep) da Fundação CASA e por funcionários da Gerência de Atendimento Corporativo do Senac São Paulo. Entre os critérios de pontuação estiveram a adequação ao tema proposto, pontualidade na entrega, acabamento das peças, criatividade e inovação, efeito visual da peça e argumentação sobre a criação.

Para o presidente da Fundação CASA, João Veríssimo Fernandes, todo o processo do Festival, desde a formação no curso de educação profissional realizado por docentes do Senac São Paulo até o evento principal, é uma estratégia para apresentar o mundo do trabalho para esses jovens. “Discutimos conceitos como empreendedorismo, o mercado da moda e oferecemos a oportunidade de novas experimentações para esses adolescentes, que tiveram toda liberdade de criação”, diz.

“A segunda edição do Festival de Moda reforça a parceria do Senac São Paulo com a Fundação CASA em prol da missão de transformar vidas por meio da educação profissional”, afirma a gerente do Atendimento Corporativo do Senac São Paulo, Josiane Serrano.

O processo

O Festival foi dividido em duas etapas. A primeira aconteceu dentro dos centros socioeducativos, onde os adolescentes, alunos do curso customização de camisetas e bonés, ministrado pelo Senac São Paulo, criaram as coleções personalizadas.

Cada um dos centros formou uma equipe de dez jovens, que criaram cinco conjuntos diferentes de camisetas e bonés, de acordo com o tema “Musicais”, e enviaram as produções para a seleção inicial, divulgada na segunda-feira.

Durante o evento na unidade do Senac em São Miguel Paulista, cada uma das seis equipes selecionadas terá cinco adolescentes que desfilarão os itens, numa passarela nos mesmos moldes de uma “Fashion Week”, e um que apresentará toda a coleção para uma banca de jurados, responsáveis pela escolha das três melhores coleções. Não haverá separação entre categoria masculina e feminina.

Ao final do desfile, serão eleitas e premiadas as três melhores coleções de camisetas e bonés.

Ocorrido no ano passado, o 1º Festival, cujo tema foi “Música e Artistas”, foi vencido pela turma do CASA Irapuru I, da cidade de Irapuru e representante da DRO, que criou a coleção de camisetas e bonés inspirada no filme “Space Jam: O jogo do Século”, de 1996, em que o lendário jogador de basquete Michael Jordan contracena com os personagens animados da turma dos Looney Tunes. A edição foi um sucesso e despertou nos jovens uma vontade ainda maior de participar desta segunda iniciativa.