Fundação está com inscrições abertas para trabalho voluntário na Mata de Santa Genebra

A Fundação José Pedro de Oliveira está com inscrições abertas para 12 vagas do programa de voluntariado da Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Mata Santa Genebra. Os interessados podem se inscrever até 16 de agosto pelo link https://sejaumvoluntarioicmbio.nectosystems.com.br/voluntariado/login/ . O programa tem gestão compartilhada com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO).

Os selecionados poderão colaborar com diversas atividades realizadas na Mata, como a recepção, orientação dos visitantes, condução das pessoas nas trilhas e apoio à manutenção de espaços educativas como o Borboletário e o Viveiro de Mudas.

Para se inscrever, basta acessar o link https://sejaumvoluntarioicmbio.nectosystems.com.br/voluntariado/login/, preencher o cadastro com as informações pessoais e selecionar no campo “Chamadas abertas” a chamada ICMBio Iperó 0013/2023.

Ao se candidatar, será necessário indicar os dias e horários que tem disponibilidade para participar das atividades. Há a possibilidade de participar tanto em dias úteis quanto nos finais de semana.

Experiência

A carga horária varia entre 4 e 16 horas semanais, de acordo com a disponibilidade do voluntário e necessidade da área. O período de atuação previsto é de agosto de 2023 a janeiro de 2024.

Além de ser uma importante ferramenta de aprendizado para estudantes e profissionais formados, o programa é fundamental para a realização dos projetos previstos no Plano de Manejo da ARIE e para o envolvimento da comunidade na gestão da Unidade de Conservação.

Ao participar do programa, o voluntário adquire experiência em conservação do meio ambiente, integração comunitária, educação ambiental e desenvolvimento sustentável, aprimorando os conhecimentos para sua formação educacional e profissional, e como experiência de cidadania, propiciando seu desenvolvimento pessoal.

Mais informações sobre as ações desenvolvidas pela Fundação José Pedro de Oliveira podem ser obtidas no site www.fjposantagenebra.sp.gov.br ou pelo e-mail cristiano.krepsky@fjposantagenebra.sp.gov.br.

A sede da Mata de Santa Genebra fica na Rua Mata Atlântica, 447, Bosque de Barão Geraldo, Campinas.