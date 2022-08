FUNDO SOCIAL ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO GRATUITO DE BOLOS E TORTAS NO DIA 15 DE AGOSTO

O Fundo Social de Jaguariúna abre no próximo dia 15 de agosto as inscrições para o curso gratuito de bolos e tortas, em parceria com o Senac e o Sebrae. As aulas vão acontecer de 8 a 23 de setembro, das 13h às 17h, e as vagas são limitadas.

Segundo o Fundo Social, os requisitos para poder fazer o curso são ter no mínimo 18 anos de idade e ser morador de Jaguariúna.

As inscrições serão feitas a partir de 15 de agosto (segunda-feira), das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30, ou até se encerrarem as vagas.

Os interessados deverão comparecer no dia de inscrição no Fundo Social de Jaguariúna, na Rua Cândido Bueno, 792, no Centro.

É necessário apresentar os seguintes documentos (originais e cópias): RG, CPF, Cartão Cidadão e um comprovante de endereço, que pode ser uma conta de energia elétrica, água ou telefone.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3867-2344.