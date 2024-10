Fundo Social abre inscrições para os cursos de Libras e culinária

A partir desta quarta-feira (9), a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio do Fundo Social, abre as inscrições para a realização de curso de culinária. As aulas serão iniciadas a partir da próxima segunda-feira (14).

O objetivo do curso é desenvolver competências para o preparo de salgados tradicionais, fritos assados. As aulas, teórica e prática, serão ministradas no Projeto Cozinhalimento, na avenida Santo Antônio, 24, Centro (antigo SOS). As aulas acontecerão as segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 15h30. O curso oferece 20 vagas com carga horária de 40 horas.

Para efetivar a inscrição, os interessados deverão comparecer no Fundo Social, localizado na rua Olavo Bilac, 279, no bairro Jd. N. Senhora Aparecida, munidos de documentos pessoais e de comprovante de endereço e devem ter idade igual ou superior a 18 anos. Informações mais específica podem ser obtidas através do contato (19) 3862-3129.

Libras

Já as inscrições para o curso de Libras serão iniciadas na segunda-feira (14) e deverão ser realizadas no Fundo Social, localizado na rua Olavo Bilac, 279, no bairro Jd. N. Senhora Aparecida, munidos de documentos pessoais e de comprovante de endereço. Os participantes devem ter idade igual ou superior a 13 anos e ter feito o curso de libras 1 (básico).

As aulas do curso de Libras começarão no dia 4 de novembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, no período da manhã, no Fundo Social. No curso, os alunos aprenderão a expressar ideias, sentimentos e informações por meio de expressões faciais, manuais e corporais. A iniciativa é resultado de parceria de com Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Mogi Guaçu. Serão disponibilizadas 20 vagas com carga horária de 70 horas.

Imagem Ilustrativa