FUNDO SOCIAL ABRIRÁ INSCRIÇÕES PARA CURSO DE FABRICAÇÃO DE PIZZAS

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna vai abrir no dia 27 de maio, segunda-feira, às 8h, as inscrições para o curso gratuito de fabricação de pizzas, em parceria com o Senai. Serão duas turmas: manhã, com aulas das 8h às 12h, e tarde, das 13h às 17h.

O curso será realizado de 7 a 20 de junho. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos. Os interessados devem comparecer ao Fundo Social munidos de cópia do RG, CPF, comprovante de residência e Cartão Cidadão.

O Fundo Social também orienta os candidatos a trazerem por escrito o e-mail e o número de telefone de contato.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3867-2344.

Foto: Ivair Oliveira