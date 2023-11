FUNDO SOCIAL ABRIRÁ NESTA QUARTA INSCRIÇÕES PARA CURSOS DE BOLOS CASEIROS E CONFEITARIA PARA CAFETERIA

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna vai abrir na próxima quarta-feira, dia 29 de novembro, às 9h, as inscrições para os cursos gratuitos de Bolos Caseiros, período da manhã, das 8h às 12h, e de Confeitaria para Cafeteria, no período da tarde, das 13h as 17h, ministrados em parceria com o Senai.

Segundo o Fundo Social, no total serão oferecidas 30 vagas, sendo 15 vagas para cada curso. Os cursos serão realizados de 6 de dezembro a 12 de dezembro.

Para participar é preciso ter mais de 18 anos. Os interessados devem comparecer ao Fundo Social munidos de cópia do RG, CPF, comprovante de residência e Cartão Cidadão.

O Fundo Social também orienta os candidatos a trazerem por escrito o e-mail e o número de telefone de contato.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3867-2344.

Foto: divulgação