Fundo Social começa a distribuir peças da Campanha Inverno Solidário

O Fundo Social de Holambra começou nesta quarta-feira, 24 de junho, o processo de distribuição dos itens da Campanha Inverno Solidário. A ação tem por objetivo ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social a enfrentar o período de frio. Moradores do Sítio Três Córregos, no Fundão, foram os primeiros a receberem as mantas.

A auxiliar de serviços de limpeza Amanda Fernanda Machado Bento vive no local há 1 ano e 5 meses e recebeu quatro peças. “A gente estava precisando. Ajudou bastante e eu acho legal essa iniciativa”, falou. “Eu não teria condições de comprar. Agora posso usar o dinheiro que investiria nisso para comprar coisas para os meus cinco filhos”. Desempregada, Luciane Maria dos Santos é viúva e mora no sítio com quatro filhos. “As mantas chegaram em um bom momento”, falou. “Acho muito bom fazer campanhas como esta, ajuda muito as pessoas”. Nesta quinta-feira, foi a vez de quem vive no Danúbio Azul receber as peças. O trabalho de entrega, que acontece em formato adequado às normas de prevenção ao novo coronavírus, segue na próxima semana. Todas as famílias acompanhadas pelo departamento de Promoção Social serão contempladas.

A iniciativa é uma nova versão da já tradicional Campanha do Agasalho. Este ano, por orientação do Governo do Estado, estão sendo arrecadados apenas agasalhos, meias e mantas novos para evitar o risco de transmissão da Covid-19. De acordo com especialistas, a contaminação por meio de roupas usadas é possível, uma vez que elas podem se tornar fontes de transmissão da doença pelo contato.

A Prefeitura adquiriu 300 mantas e a concessionária Águas de Holambra fez a doação de mais 200 unidades novas. Para respeitar o isolamento social, o distanciamento entre as pessoas e evitar o compartilhamento de peças que possam transportar o vírus não será realizado o mutirão de coleta casa a casa. Empresários e moradores da cidade interessados em participar podem entregar as peças em seis pontos de coleta, entre eles a sede do Departamento de Promoção Social, que fica ao lado da Polícia Municipal (confira abaixo)

“A distribuição já começou, mas a arrecadação continua. Ainda dá tempo de fazer a sua contribuição”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Holambra, Diva de Souza Godoy. “Este é um momento de unir forças e ajudar quem precisa”.

Confira abaixo os pontos de coleta:

Flortec

Rua das Azaléias, 740 – Morada das Flores

Farmácias Multidrogas

Rua Solidágos, 225 B – Morada das Flores

Rota dos Imigrantes, 636 B – Centro

Villa Petit

Rota dos Imigrantes, 490 – Centro

Parque Van Gogh (Barraca Solidária)

Avenida das Tulipas, 339 – Morada das Flores

Veiling Holambra

Rodovia SP-107, km 27, s/nº – Santo Antônio de Posse

Departamento Municipal de Promoção Social

Rua Protéas, 188 (ao lado da Polícia Municipal) – Morada das Flores