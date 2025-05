FUNDO SOCIAL DE JAGUARIÚNA ENTREGA 180 CESTAS BÁSICAS

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna entregou nesta semana 180 cestas básicas a famílias cadastradas nos programas sociais do Município. As cestas foram fornecidas pelo Governo do Estado de São Paulo.

A ação, coordenada pelo Fundo Social, faz parte de uma força-tarefa do Governo do Estado para ampliar a rede de proteção social e fortalecer a segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade.

“A entrega dessas cestas básicas representa mais do que o apoio material. É um gesto de cuidado e solidariedade com as famílias que mais precisam. Em parceria com o Governo do Estado, o Fundo Social de Jaguariúna segue comprometido em ampliar a rede de proteção social e garantir o acesso à alimentação digna. Nosso trabalho é contínuo, e seguimos atentos às necessidades da nossa população vulnerável”, afirmou a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, Bernadete Hilário.