Fundo Social de Mogi Guaçu recebe 500 cestas básicas para famílias cadastradas em situação de vulnerabilidade social

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu recebeu 500 cestas básicas do Fundo Social do Estado de São Paulo para atender famílias em situação de vulnerabilidade social. As cestas chegaram nesta quinta-feira, 7 de novembro, e serão distribuídas exclusivamente para as famílias que são atendidas e, principalmente, as cadastradas pelo Fundo Social e pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRASs).

O secretário de Assistência Social, Cássio Santos, explicou que as cestas básicas são entregues para os inscritos do Cadastro Único, com avaliação de técnicos do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS. “Desta forma, as cestas são doadas conforme a necessidade de cada família, porque os técnicos responsáveis pelos cadastros informam o Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu para que a entrega seja realizada”, pontuou.

Cada unidade de cesta básica é composta com os itens de arroz, feijão, macarrão (espaguete), açúcar, sal, óleo, leite em pó, molho de tomate, carne seca, sardinha em óleo, farinha de mandioca e biscoito de maisena.

Cadastro

Famílias em situação de vulnerabilidade que nunca receberam cestas básicas devem entrar em contato com o CRAS mais próximo do bairro em que moram para que seja realizado um cadastro de avaliação com os técnicos da Assistência Social.

Endereços

CRAS Zona Norte

Praça Augusto Rodrigues Mello, s/nº, Jardim Ypê I

Telefone: (19) 3841-8460

CRAS Zona Leste

Rua Arlindo de Oliveira, 100, Jardim Zaniboni I

Telefone: (19) 3831-7641

CRAS Zona Sul

Rua Poços de Caldas, 16, Jardim Brasília

Telefone: (19) 3818-4643