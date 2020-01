OR – Fundo Social de Pedreira e Entidades definem o “Calendário de Eventos 2020”

O Fundo Social de Pedreira, presidido pela primeira-dama Maria Luiza Maganha Bernardes, reuniu na noite de 15 de janeiro, na sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, representantes de Entidades, Associações, Clubes, Instituições, ONGS e Produtores Culturais que atuam no Município, para definir o “Calendário de Eventos”, para o corrente ano.

Na abertura dos trabalhos, a primeira-dama Malú ressaltou a importância da participação de todos. “Vamos definir as datas dos eventos que acontecerão durante todo o ano, assim as atividades não serão realizadas em um mesmo dia, prejudicando a arrecadação de verbas”, enfatizou Malú.

O secretário de Desenvolvimento Social Alessandro Luis de Godoy (Mole), ressaltou, na ocasião, que com a união das Entidades, Fundo Social, Poder Público e Iniciativa Privada muito será realizado em prol dos cidadãos.

Durante o encontro o secretário de Cultura Clodoaldo Leite de Camargo confirmou a realização do Carnaval Social, nas proximidades da Praça Ângelo Ferrari. “Estamos trabalhando forte para definir as atrações e a participação das entidades pedreirenses, tudo com o apoio do prefeito Hamilton Bernardes”, concluiu Clodoaldo.

Para o vice-prefeito Fábio Polidoro a participação dos representantes de várias entidades confirmou a seriedade do encontro. “Nossos agradecimentos a todos que estiveram participando ativamente da definição do ‘Calendário de Eventos para 2020’. Em breve ele estará sendo publicado no site da Prefeitura de Pedreira”, destacou Fábio Polidoro.