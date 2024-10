Fundo Social Itinerante de Amparo faz campanha de doação de roupas em Arcadas

O Fundo Social de Solidariedade de Amparo realizará no dia 11 de outubro, das 9h às 14h, uma Campanha Itinerante no Distrito de Arcadas, com o objetivo de arrecadar e distribuir roupas novas e usadas, cobertores e calçados para a população.

A ação acontecerá na Antiga Creche Maria Cecília Ribiere, localizada na Rua José Jacobsen, 397 – Distrito de Arcadas, Amparo (SP). Todos os itens doados serão destinados a pessoas que necessitam de apoio e conforto, especialmente em tempos de frio.

Para retirar os itens os interessados deverão apresentar o CPF para identificação. A participação da comunidade é fundamental para o sucesso dessa iniciativa, que busca promover a solidariedade e o bem-estar social.

“Nosso compromisso é garantir que todos tenham acesso ao básico, especialmente em épocas de necessidade. Contamos com a colaboração de todos para fazer a diferença na vida de quem mais precisa”, afirma a Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Léia Carolina.