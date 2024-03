FUNDO SOCIAL OFERECE OFICINA GRATUITA DE MODELAGEM NO BARRO

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio do Fundo Social, vai promover uma oficinal gratuita de modelagem no barro para o público da terceira idade. A iniciativa tem o objetivo de oferecer a oportunidade para quem queira praticar o exercício de modelagem com as mãos.

O participante manipulará a argila, dando forma, no qual será feito um “pinch pot”, também chamado de beliscão, que é a técnica mais antiga na modelagem da cerâmica. A cerâmica existe há cerca de 10 mil anos e é o material mais antigo produzido pelo homem quando saíram das cavernas e sentiram a necessidade de produzir vasilhas para armazenar água e alimento.

A oficina será ministrada pela voluntária Janey Cristofolete, formada em veterinária, mas apaixonada por essa antiga arte, que além de ser lúdica, proporcionará ao participante o contato com os quatro elementos da natureza: terra, fogo, água e ar.

A atividade será realizada nos dias 08, 15 e 22 de abril, das 14h00 às 15h30, na sede do Fundo Social. Para participar, basta fazer a inscrição, dirigindo-se à sede do Fundo Social, à rua Olavo Bilac, 279, no Jardim Nossa Senhora Aparecida, no horário das 8h00 às 16h00.