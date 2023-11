Furto a Estabelecimento Comercial em Mogi Guaçu: Suspeitos Presos em Flagrante

Da Redação

Foto PM

Na madrugada do dia 25 de novembro, um estabelecimento comercial no bairro Parque Cidade Nova, em Mogi Guaçu, foi alvo de furto, resultando na prisão de dois indivíduos em flagrante. Uma equipe policial estava em patrulhamento preventivo na região quando recebeu o chamado do proprietário do estabelecimento, identificado como R., relatando o crime recentemente ocorrido.

Diante da urgência da situação, os policiais iniciaram imediatamente o patrulhamento pelas imediações. Durante a busca, identificaram duas pessoas com as vestimentas descritas pela vítima. Uma abordagem foi realizada, e durante a busca pessoal, foi encontrada com K. uma porção de maconha e um frasco contendo lançamento de perfume, enquanto com W. nada suspeito foi localizado.

Em uma breve entrevista, W., um dos envolvidos, confessou a autoria do furto no estabelecimento comercial e indicou às equipes onde havia escondidos os produtos furtados. Uma equipe localizou um narguilé em um terreno baldio na Rua Pedreira, enquanto outra equipe, encontrou um notebook “Asus”, um narguilé e um copo Stanley escondidos na Praça Sorocaba.

Com base nos fatos apresentados, os suspeitos foram detidos em flagrante e encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. O policial de plantão informou ao delegado de plantão, que elaborou o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC). Os infratores permanecerão à disposição da justiça para as devidas providências legais.

Esse episódio destacou a prontidão e eficácia das forças policiais locais na resposta a crimes, garantindo a segurança da comunidade e a aplicação da lei.