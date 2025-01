Furto de motocicleta é registrado em Mogi Guaçu; veículo foi recuperado pela polícia

Na tarde de 11 de janeiro, uma ocorrência de furto de veículo foi registrada em Mogi Guaçu, resultando na recuperação do bem e na detenção de um suspeito. A ação foi conduzida por equipes da Polícia Militar.

De acordo com o relato da vítima, identificada como M.A., o veículo estava estacionado em frente a uma residência. Ao retornar ao local, a motocicleta não se encontrava mais lá. Após contato com moradores da região, uma filmagem de câmera de monitoramento foi disponibilizada, revelando que um morador da residência próxima teria levado o veículo para o interior do imóvel.

Diante das informações, as equipes da Polícia Militar se deslocaram até a residência indicada, onde entraram em contato com R. Durante a vistoria, a motocicleta furtada foi encontrada nos fundos da casa.

R. recebeu voz de prisão no local e foi conduzido ao CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu. O delegado de plantão foi informado dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência de apreensão e entrega do veículo. Após o registro e coleta das versões das partes envolvidas, todos foram liberados.

A motocicleta foi restituída à vítima, e o caso segue para apuração.