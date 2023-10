Furto de Motocicleta em Itapira : Suspeitos Presos em Mogi Mirim

Operação “Muralha” resulta na detenção de dois jovens envolvidos no crime.

No dia de hoje, 5 de outubro de 2023, por volta das 10h20 da manhã, durante à operação “Muralha”, as forças de segurança buscam rastrear e prender dois indivíduos suspeitos de furtar uam motocicleta na cidade de Itapira, os suspeitos foram localizados em Mogi Mirim, encerrando um capítulo de impunidade e promovendo a justiça na região.

O caso se desenvolveu de forma eficiente, graças ao sistema de monitoramento da cidade, conhecido como “Muralha”, que capturou imagens essenciais da motocicleta furtada, um modelo XRE 300, enquanto ela deixava a cidade em companhia de outra motocicleta, uma Fan 160. Esta última foi registrada na Rua Guiomar Maretti Marangoni.

Seguindo as informações, as autoridades se dirigiram imediatamente ao endereço indicado, onde encontraram a motocicleta Fan 160 utilizada no crime. Mais importante ainda, no local estavam os suspeitos G. e R., que corresponderam exatamente às descrições fornecidas. G. estava vestindo uma blusa de moletom vermelho e bermuda branca e cinza, enquanto R. usava uma blusa de moletom cinza nas costas, calça de moletom preta e azul, e chinelo branco.

Ao serem interrogados, G. admitiu ter participado do furto da motocicleta, mas alegou que R. foi quem a trouxe para o local, afirmando desconhecer o paradeiro do veículo. Por sua vez, R. negou categoricamente qualquer envolvimento no crime.

Apesar das buscas intensivas nas proximidades, a motocicleta furtada não foi localizada até o momento.

Com base nas evidências coletadas e nos depoimentos, ambos os suspeitos foram detidos em flagrante por envolvimento no crime de furto. Posteriormente, foram apresentados à autoridade judiciária, que confirmou a prisão em flagrante.