Furto em Jaguariúna: Dois Indivíduos são Presos em Flagrante

Na manhã do dia 19 de julho, a Polícia Militar de Jaguariúna efetuou a prisão de dois indivíduos por furto. Durante um patrulhamento de rotina na área do 1º Pelotão, a equipe policial foi abordada por um cidadão, identificado como Sr. M., que relatou desesperado que dois homens haviam furtado materiais de seu caminhão e estavam fugindo pela via próxima.

A equipe imediatamente se dirigiu ao local indicado e conseguiu abordar os suspeitos, já conhecidos pelas autoridades, identificados como W. e D. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas ambos confessaram estar carregando os objetos, negando, no entanto, a prática do furto.

Diante da afirmação da vítima e das confissões dos indivíduos, todos foram encaminhados ao Departamento de Polícia. O Delegado de Plantão foi informado sobre o ocorrido e ratificou a voz de prisão dos suspeitos pelo crime de furto.

Os objetos furtados, 17 cintas de amarração e 1 escada de alumínio, avaliados em aproximadamente R$ 1500,00, foram recuperados e entregues ao proprietário. Após a elaboração das documentações necessárias, os acusados permaneceram à disposição da justiça.

Este caso destaca a eficiência e a prontidão da Polícia Militar de Jaguariúna na prevenção e repressão de crimes, reforçando a segurança na comunidade.