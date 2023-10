Futebol Amador Série Ouro A tem média de 4,3 gols por partida

Crédito Fotio: Divulgação

Foram disputados nove jogos, todos ainda válidos pela 3ª rodada; destaques para Novo Horizonte e Parque Brasília

Em jogo de 7 gols, o Galáticos, de vermelho, venceu o Unidos do Novo Campos Elíseos por 4 a 3

As nove partidas válidas pela 3ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A, suspensas por causa do excesso de chuva na semana anterior, foram disputadas no último domingo, 15 de outubro. Os principais destaques foram as equipes Parque Brasília e Novo Horizonte. As partidas ocorreram em oito espaços públicos e a média de gols marcados foi 4,3 por jogo, a melhor marca registrada neste início de competição.

Com o complemento da 3ª rodada, fica evidente que será um campeonato bastante disputado e com muitas variantes nesta fase de classificação. Nos quatro grupos onde estão distribuídas as 32 equipes participantes, nenhuma delas apresenta aproveitamento de 100%, o que revela o grande equilíbrio de forças nesta Ouro A. A próxima rodada está prevista para o próximo domingo, 22 de outubro, com 16 jogos.

Líderes

O grupo A é liderado pelo Flamengo Santa Mônica e Esportes Clube Cruzeirinho, ambos com 7 pontos ganhos. No grupo B, também com 7 pontos, o Galácticos Futebol Clube ocupa o primeiro lugar isoladamente. Já no grupo C, três times, Esporte Clube Pureza, Cafezinho e Bangu, estão na primeira colocação com 7 pontos. Por fim, no grupo D, Acadêmicos DIC VI e Parque Brasília, são os líderes com 6 pontos.

Resultados dos jogos de domingo:

Praça Argemiro Roque (São Bernardo)

S.E Unidos do Novo Campos Elíseos 3 x 4 Galácticos FC

Monte Cristo FC 0 x 2 Atlético São Marcos só mulekes

Arena Cafezinho

Grêmio Cafezinho 4 x 3 Ud. Adhemar de Barros

Praça Esportiva José Maria Gasparoni (Parque Brasília)

Parque Brasília FC 3 x 1 Fernanda FC

Praça de Esportes Estoril (Estoril)

Bartira’s FC 2 x 2 Amigos Football Club

Praça Esportiva Josino Teixeira do Nascimento (Arena Bangu)

Bangu FC 2 x 0 EC Três Marias

Arena Campo Belo

Matina FC/Colorado CB 1 x 1 Parque Anhumas FC

Praça de Esportes Vida Nova (Dom Bosco)

Imperial Vida Nova 3 x 3 São Luís

Arena Capivari (Jardim Capivari)

Santinho FC 1 x 4 EC 31 Novo Horizonte