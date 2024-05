Futebol de Base de Amparo Brilha em Competições Regionais

Jovens Atletas Mostram Talento e Determinação em Fim de Semana de Vitórias

O futebol de base da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo teve um fim de semana repleto de emoções e conquistas, com seus times participando de duas competições importantes.

No sábado, 18 de maio, as equipes das categorias sub-13 e sub-15 entraram em campo para os Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista. Ambas as categorias enfrentaram os times de Holambra, com resultados expressivos.

Sub-13: Amparo 2 x 5 Holambra

Sub-15: Amparo 1 x 5 Holambra

Apesar das derrotas, os jovens jogadores de Amparo demonstraram garra e potencial, enfrentando adversários fortes com determinação.

No domingo, 19 de maio, foi a vez da equipe sub-17 brilhar na Copa Monte Alegrense. Jogando no Estádio Municipal “Liduíno Truzzi”, em Monte Alegre do Sul, o time de Amparo enfrentou os donos da casa e conquistou uma vitória esmagadora.

Sub-17: Amparo 6 x 1 Monte Alegre do Sul

Este resultado reforça o excelente trabalho realizado pela comissão técnica e a dedicação dos atletas, que continuam a evoluir e mostrar resultados positivos nas competições.

Próxima Partida

A equipe sub-17 de Amparo volta a campo no próximo domingo, 26 de maio, em um jogo decisivo contra o Juventude, de Valinhos. A partida será realizada em Monte Alegre do Sul, às 11 horas, pelo grupo B. Uma vitória nesta partida garantirá a classificação de Amparo para a próxima fase da competição.

A comunidade e os familiares dos atletas estão ansiosos e confiantes, prontos para apoiar os jovens talentos de Amparo em mais um desafio importante.

Vamos torcer para que os jovens continuem a trilhar esse caminho de sucesso e que novas vitórias venham pela frente!