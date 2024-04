Futebol de Base se prepara para os Jogos Regionais

O Futebol de Base da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo está se preparando para os Jogos Regionais. A competição acontece de 17 a 27 de julho, em Bragança Paulista.

No sábado, no Centro Esportivo “João Baptista de Campos Cintra”, a base do time que deve ir para a competição enfrentou o combinado dos alunos do Distrito de Três Pontes da SMEJ e venceu por 4 a 1. Os gols foram marcados por Lucas e Kaíque. O time é treinado pelo professor Jura.