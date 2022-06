FUTSAL ENCARA TERCEIRO DESAFIO NA ADR

A equipe de futsal de Mogi Mirim tem mais um confronto importante pelo campeonato da modalidade promovido pela Associação Desportiva Regional (ADR). No domingo (5), o time sub10 faz a sua estreia no torneio em duelo contra Socorro, a partir das 9h. Logo depois, às 9h30, as equipes jogam pela sub12.

As partidas serão no Ginásio Municipal de Esportes, situado no Centro de Socorro. Esta será a terceira partida do sub12. No dia 15 de maio, no Ginásio Antono Bonel Guerreiro, no Clube Mogiano, Mogi Mirim venceu Santo Antônio de Posse por 9 a 0. Luan (2), Murilo (2), João Ryou, Lucas, João Duran, João Paulo e Felipe marcaram os gols mogimirianos.

No dia 29 de maio, também no Recanto, novo triunfo: 9 x 1 sobre Jacutinga. João Duran (3), Tales (2), Pedro (2), Lucas e Luan fizeram os gols de Mogi Mirim. Após os jogos em Socorro, Mogi volta a jogar em casa no domingo (12), diante de Pedreira. O jogo do sub10 será às 9h30 e o sub12 entra em quadra às 10h. E nesta semana foi definida a data do duelo remarcado entre Aguaí e Mogi Mirim, que deveria ter ocorrido em 1º de maio, em Aguaí, mas foi cancelado.

O jogo agora será em Mogi Mirim, no Ginásio do Clube Mogiano, no sábado, 30 de julho, a partir das 8h30. O futsal mogimiriano disputa a ADR em parceria com o Clube Mogiano, fruto do Projeto Esporte Futuro – Construindo Cidadãos, que em breve terá novidades para a população.