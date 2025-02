Futsal está selecionando meninas para as competições de 2025

A equipe de Futsal Feminino da SMEJ – Secretaria de Esporte e Juventude está selecionando meninas nascidas em 2009 e 2010 para fazer parte da equipe para as competições que participarão neste ano.

As interessadas devem entrar em contato com a SMEJ através do telefone 3817-9232. Os treinos acontecem no Centro Esportivo Jonas da Silveira Cunha, no Jardim Figueira.

Neste ano, o Futsal Feminino jogará competições regionais e do calendário da Secretaria de Estado de Esporte e Juventude.