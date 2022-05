Gabriela Manssur visita OAB de Jaguariúna

Todos os projetos da promotora, são voltados para o empoderamento feminino, prevenção e combate a violência contra a mulher.

A Promotora de Justiça, Gabriela Manssur que atualmente é membro colaboradora na Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público, esteve visitando a OAB de Jaguariúna, nesta segunda-feira (09), em pauta, nos assuntos tratados, falou sobre os trabalhos realizados em prol dos direitos femininos.

Além disso, Manssur disse que quer trazer seus projetos em parceira com a OAB para o município. Entre os projetos mencionados, o destaque ficou para o “Projeto Justiceiras”. Gabriela estendeu o convite para que todas as mulheres possam se engajar no projeto, e ainda, elencou a possibilidade de parceria com prefeitura, delegacia.

A reunião começou por volta das 15h30 e se estendeu até as 17h30, e foi realizada na Casa da Advocacia e Cidadania de Jaguariúna.

Compareceram na reunião: A presidente Maria do Carmo, Vice -presidente Caio Vicenzotti, Secretária Geral Adjunta Vania dos Santos, além da presidente da comissão da mulher Thais Soares, Presidente da Comissão de Direito Penal Delise da Silva e a Presidente da Comissão da Criança e Adolescente Roseneide Allegrette.

De acordo com a diretoria da OAB, a Ordem se coloca a disposição dos projetos da promotora no intuito de promover o amparo no tocante aos direitos das mulheres.

Gabriela Manssur, além de idealizadora do Instituto Justiça de Saia, foi uma das Finalistas do Premio Claudia 2019, na categoria Influenciadora Digital e considerada pela Revista Forbes /2019 entre às 20 mulheres mais poderosas do Brasil.

Por: Márcio Nato Rodrigues