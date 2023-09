Gabriela Vassel, Neta de Cidadãos Possense , Brilha na Vela 420 e Conquista o Vice-Campeonato Mundial

Por Regina Vicenzotti

Foto Divulgação

No dia 27 de julho, em Alicante, na Espanha, o mundo da vela testemunhou uma performance excepcional de duas jovens atletas brasileiras, Gabriela Vassel e Joana Gonçalves, ambas do Rio de Janeiro. Mas o que torna essa história ainda mais notável é o fato de Gabriela Vassel ser neta de cidadãos de Santo Antônio de Posse, Célia IvoneTeixeira mais conhecida como Cuca e Edson Campos Essa conexão familiar adiciona um toque especial a uma jornada esportiva já impressionante.

Sua jornada começou na aula individual Optimist, destinada a jovens velejadores até 15 anos de idade. Em 2019, Gabriela surpreendeu a todos ao conquistar o título de campeã brasileira nessa categoria, demonstrando desde cedo sua habilidade excepcional.

Em 2020, Gabriela decidiu dar um novo rumo à sua carreira e se juntou à Classe 29er, que envolve velejar em dupla. O ano de 2021 trouxe mais glória, com Gabriela consagrando-se campeã brasileiras A

O grande salto aconteceu em 2022, quando Gabriela Vassel migrou para a Classe 420,e fez dupla com Joana Gonçalves . Suas performances impressionantes e dedicação incansável não passaram despercebidas. Em 2023, a dupla brasileira comprovou seu valor conquistando o título de campeã brasileiro na categoria 420.

O Campeonato Mundial de 420, realizado no mesmo ano, foi um desafio épico. Com 278 duplas competindo nas categorias feminina e masculina, Gabriela e Joana provaram ser uma força a ser reconhecida. Eles navegaram com paixão e determinação, conquistando o vice-campeonato e levando o orgulho do Brasil para casa.

Essa conquista não apenas destaca a incrível jornada esportiva de Gabriela Vassel e Joana Gonçalves, mas também ressalta a importância da Classe 420 na vela. Essa categoria é conhecida por oferecer uma transição suave para jovens velejadores, preparando-os para competições de nível internacional. Com um foco no trabalho em equipe, estratégia e habilidades técnicas, a Classe 420 tem se mostrado um trampolim vital para o sucesso na vela mundial.

Gabriela Vassel, na cidade de Santo Antônio de Posse, é agora uma verdadeira fonte de inspiração para sua comunidade, familiares e amigos. Sua dedicação e conquistas na vela são uma prova viva de que com paixão, comprometimento e perseverança, os sonhos podem se tornar realidade. Ela e Joana Gonçalves são um orgulho para o esporte brasileiro, e seu futuro na vela promete ainda mais emocionantes vitórias e conquistas