Galleria Shopping amplia ações de Natal com encontro pet, shows e oficinas

Dando continuidade às iniciativas para tornar esta época do ano ainda mais especial, empreendimento terá programação intensa nos próximos dias

Dando continuidade às ações da temporada mais aguardada do ano, o Galleria Shopping oferecerá nos próximos dias uma intensa programação com atrações culturais e atividades variadas. Além de convidarem os clientes a levarem seus cãezinhos para um encontro especial com o Papai Noel, o empreendimento irá promover shows e oficinas abertas a todos os interessados.

No dia 16 de dezembro, sábado, 16, das 10h30 às 12h, será realizado o Encontro Trono Pet, no qual os animaizinhos e seus tutores contarão com um horário reservado exclusivamente para eles com o Papai Noel, com direito a um café da manhã especial no trono instalado no primeiro piso do shopping. A ação receberá a presença de cães terapeutas da ONG ATEAC (Instituto para Atividade, Terapia e Educação Assistida por Animais de Campinas), para quem quiser garantir seu “aubraço”.

A programação natalina do Galleria contará ainda com oficinas nas quais os clientes poderão confeccionar adereços e itens de decoração para a data, gratuitamente, sempre das 12h às 20h, junto ao Trono do Papai Noel. Dia 16, sábado, a diversão será a personalização de guirlandas, enquanto dia 17, domingo, será possível aprender a fazer enfeites natalinos. Dia 23, último sábado antes do Natal, as oficinas terão como tema a produção de enfeites com Polaroide.

Complementando a agenda, o shopping irá promover um Show de Natal no dia 22, sexta-feira, às 13h30, junto ao trono do Noel, com a presença de personagens e músicos, e uma apresentação da renomada Russo Jazz Band, que irá executar um repertório de clássicos natalinos na praça de alimentação do empreendimento, também a partir das 13h30.

“O Galleria Shopping é pet friendly por natureza e cada vez mais os animais de estimação fazem parte do dia a dia do nosso empreendimento, então preparamos uma ação muito especial com o Papai Noel, para que as famílias possam vivenciar momentos memoráveis junto a seus cães. Além disso, nesta reta final para o Natal, teremos muita música e oficinas, procurando tornar o clima em nosso shopping ainda mais encantador e contagiante”, afirma Renata Corrêa, gerente de marketing do empreendimento.

As atividades de Natal do Galleria Shopping foram iniciadas no dia 18 de novembro, com a inauguração da decoração temática e com uma grande festa para a chegada do Papai Noel.

Mais informações da programação de Natal do Galleria Shopping podem ser acessadas por meio do site.

Serviço | Programação Natalina Galleria Shopping

Encontro Trono Pet

Quando: dia 16, sábado, das 10h30 às 12h

Onde: Trono do Papai Noel, no primeiro piso, em frente à Riachuelo

Oficinas

Personalização de Guirlandas de Natal

Quando: dia 16, sábado, das 12h às 20h

Onde: Trono do Papai Noel, no primeiro piso, em frente à Riachuelo

Enfeite de Natal

Quando: dia 17, domingo, das 12h às 20h

Onde: Trono do Papai Noel, no primeiro piso, em frente à Riachuelo

Enfeite de Natal com Polaroide

Quando: dia 23, sábado, das 12h às 20h

Onde: Trono do Papai Noel, no primeiro piso, em frente à Riachuelo

Show de Natal

Quando: dia 22, sexta-feira, às 13h30

Onde: Trono do Papai Noel, no primeiro piso, em frente à Riachuelo

Apresentação Russo Jazz Band

Quando: dia 23, sábado, a partir das 13h30

Onde: Praça de alimentação, no segundo piso

Sobre o Galleria Shopping

Com arquitetura diferenciada e um ambiente paisagístico que valoriza as áreas livres e arborizadas, o Galleria Shopping foi responsável por introduzir no país o conceito de lifestyle, principalmente por seguir o estilo de um open mall. O empreendimento, que pertence à Iguatemi S.A., destaca-se como um dos mais sofisticados centros de compras do país e apresenta um mix de operações completo formado por lojas especializadas em moda e acessórios, além de opções de gastronomia, serviços, lazer e entretenimento. Adicionalmente, o shopping faz parte de um complexo multiuso e oferece conforto e conveniência para os clientes.