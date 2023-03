GAROTA APAIXONADA PELA GM GANHA BOLO NO DIA DO ANIVERSÁRIO

Reportagem: Susi Baião

Fotos: GM

Era para ser apenas um abraço da Guarda Municipal de Jaguariúna no dia do seu aniversário, mas foi surpreendida com a chegada de uma equipe com direito a bolo e parabéns! Foi assim o aniversário da pequena Maria Luíza de Souza Eichenberg, que completou 8 anos no último dia 25.

Tudo foi organizado pelo vereador Menezes, que também é Guarda Municipal. Segundo ele, a avó da criança que trabalha no setor de limpeza no Canil da guarda, comentou com ele como a neta admira o trabalho deles, ela que faz parte da escola militar aqui de Jaguariúna estava prestes a completar mais um ano de vida e, como os pais estão passando por um problema de saúde na família, não seria possível fazer uma festinha para comemorar o aniversário da garota, mas a avó fez um pedido: se fosse possível uma viatura passar na casa, seria muito importante para a neta.

Foi aí que o vereador pensou: por que não levar um bolo e surpreender a garota! E com a ajuda de sua esposa Michele, organizou a surpresa, juntos com demais colegas. “Quando a primeira viatura passou em frente a casa dela, ela prestou continência para a viatura. Para ela seria uma viatura que estava fazendo uma ronda normal no bairro. Quando fizemos o retorno e outras viaturas chegaram na frente da casa, foi aí que ela percebeu que era com ela”, relatou Menezes.

Além de cantar parabéns e fazer fotos ao lado dos policiais, Maria Luíza conheceu uma viatura policial de verdade. A garota se encantou com as luzes do girofex e o sinal sonoro da sirene e agradeceu aos policiais.

“Muito obrigada pelo bolo e por vocês terem vindo aqui. Que o Papai do Céu abençoe vocês, eu quero que vocês fiquem felizes, fiquem com Deus e se lembrem de mim”, disse Maria Luíza.

Luciana, mãe da garota, também agradeceu aos policiais. ” Muito obrigada, de todo o coração. A Maria ficou muito feliz e emocionada, ela amou muito, nós gostamos muito, onde ela vê uma viatura ela fica feliz, o sonho dela é ser policial e eu apoio muito esse sonho, muito obrigada mesmo”, disse a mãe.

Para Menezes, essa é a maior recompensa. “Foi muito bonito, foi muito legal, isso não tem preço para nós, porque a gente mostra que vale a pena fazer o que é correto e mostrar para uma criança que o correto vale a pena e lá no futuro nós vamos vê lá no caminho bom, então foi um pouquinho do que imaginou que pode fazer pra deixá-la feliz, e eu acho que esse momento ela vai guardar na memória dela para o resto da vida”, concluiu.