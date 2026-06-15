GCM apreende drogas e detém suspeito em Artur Nogueira

Entorpecentes foram encontrados dentro de um guarda-roupa durante atendimento a uma denúncia no Parque dos Trabalhadores

Uma ação da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e na detenção de um suspeito na manhã deste domingo, 14 de junho, no Parque dos Trabalhadores.

Segundo informações da GCM, a equipe realizava patrulhamento ostensivo quando recebeu uma denúncia de que um homem supostamente envolvido com atividades ilícitas estaria escondendo drogas dentro do guarda-roupa de uma residência.

Diante das informações, os agentes seguiram até o endereço indicado e localizaram o suspeito. De acordo com a Guarda Civil Municipal, ele teria resistido à abordagem, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.

Durante as buscas no imóvel, os guardas encontraram entorpecentes escondidos no guarda-roupa, além de embalagens que, segundo a corporação, seriam utilizadas para armazenamento e comercialização das drogas.

Também foram apreendidas ampolas contendo uma substância anestésica. Conforme as informações levantadas pela GCM, o material seria utilizado na mistura com outros entorpecentes.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada e será investigada pelas autoridades competentes.

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