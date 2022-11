GCM de Amparo recupera moto roubada em Jaguariúna

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal

(GCM) recuperou uma moto roubada na cidade de Jaguariúna na manhã de

hoje, 12.

Os GCMs Santos e Martins receberam informações durante policiamento

preventivo de que uma moto roubada estaria em uma garagem na Rua

Amazonas, no Jardim Brasil.

No trabalho pela região, a GCM visualizou a moto em uma residência.

Eles tiveram a entrada franqueada e na consulta do chassi da motocicleta

foi confirmada que ela havia sido roubada na quarta-feira, 17.

A motocicleta foi apresentada na Delegacia. Lá, a Polícia Civil tomou

as providências para que a moto seja devolvida ao proprietário.

GCM recolhe moto adulterada no Santa Maria do Amparo

Na manhã de hoje, 22, as equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e

Patrulhamento Ambiental Rural (Par), da Guarda Civil Municipal (GCM) de

Amparo recolheram uma moto suspeita na região do Santa Maria.

De acordo com a denúncia, o suspeito estava com a moto sem emplacamento

transitando no conjunto habitacional Harmonia.

As equipes foram para a região e encontraram a moto CG Titan, com a

placa e numeração de chassi parcialmente suprimidas.

A moto foi recolhida e apreendida, após a determinação da Polícia

Civil.