GCM de Artur Nogueira adquire rádio que facilita comunicação entre forças policiais da região

Tecnologia permitirá integração entre várias cidades ao mesmo tempo, agilizando o tempo de resposta às ocorrências intermunicipais

A Guarda Municipal de Artur Nogueira agora conta com mais uma ferramenta de combate à criminalidade. Trata-se de um rádio comunicador que é integrado a outras cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

O projeto já conta com 34 municípios participantes, cuja base está alocada em Valinhos (SP) – coordenadora da iniciativa. A parceria não trará custos ao município, uma vez que o equipamento foi cedido gratuitamente à corporação policial pelo período de um ano.

De acordo com secretário de Segurança, Roberto Daher, o rádio conta com uma tecnologia que facilita a comunicação entre várias cidades ao mesmo tempo, agilizando o tempo de resposta às ocorrências intermunicipais.

“Desde 2021 temos buscado e investido em ações que integrassem as forças policiais. Começamos dentro do município, através do fortalecimento de laços entre GCM, PM e Polícia Civil, e depois fomos em busca de parceria com outras cidades. Nos sentimos honrados em fazer parte desse projeto pioneiro”, frisou Daher.

O rádio foi instalado na Central de Comunicações (CECOM) da GCM, onde será utilizado em ocorrências de emergências.