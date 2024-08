GCM de Pedreira Apreende Suspeito de Passar Notas Falsas na Região

Na manhã desta quarta-feira, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Pedreira efetuou a apreensão de um suspeito de passar notas falsas nas cidades de Pinhalzinho e Bragança Paulista. A guarnição, recebeu um chamado via CAD para averiguar um veículo, que teria sido utilizado no esquema.

Com base nas informações recebidas e no monitoramento do sistema de vigilância, os guardas constataram que o veículo estava entrando no município de Pedreira. A equipe se deslocou rapidamente e conseguiu abordar o veículo, identificando o condutor como R.

Durante a abordagem, foi realizada uma revista pessoal em R, onde nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em uma pochete que ele carregava, foram encontrados R$ 2.666,00 em notas diversas, todas com sinais de falsificação.

Além das notas falsas, na vistoria do veículo, foram encontradas diversas vestimentas. R. alegou ter adquirido os produtos em Pinhalzinho no mesmo dia, pagando com notas de R$ 200,00.

Diante dos fatos, R. foi conduzido à delegacia de plantão para o registro da ocorrência. Na delegacia, os fatos foram apresentados à autoridade policial, que decidiu pela lavratura da ocorrência e encaminhamento das notas para perícia, a fim de comprovar o crime previsto do Código Penal.