GCM detém dois homens por ato obsceno em praça de Cosmópolis; um era procurado por homicídio

Abordagem ocorreu após denúncia em área pública frequentada por famílias no bairro Recanto dos Colibris

A Guarda Municipal de Cosmópolis deteve dois homens na tarde de domingo (19) após denúncia de prática de ato obsceno em via pública, na Avenida da Saudade, na região do bairro Recanto dos Colibris.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, a equipe foi acionada por moradores que relataram comportamento de cunho sexual em uma praça localizada em frente à Igreja São Benedito, local de circulação frequente de famílias.

Ao chegarem ao endereço, os agentes localizaram os suspeitos e realizaram a abordagem. De acordo com a corporação, a dupla foi orientada a interromper a conduta, sendo prontamente atendida. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas um objeto perfurante de uso pessoal.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência. Durante os procedimentos, um dos indivíduos apresentou informações inconsistentes sobre sua identidade, alegando não possuir documentos.

Diante da suspeita, os agentes aprofundaram a identificação por meio de consulta a sistemas, confirmando posteriormente que o homem era procurado pela Justiça pelo crime de homicídio, com mandado para cumprimento de pena em regime fechado.

Ele permaneceu à disposição da Justiça e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Artur Nogueira. Já o outro envolvido foi ouvido e liberado após os procedimentos legais.

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