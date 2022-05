GCM prende assaltante em Santo Antônio de Posse

Em patrulhamento pela área central de Santo Antônio de Posse, uma Viatura da Guarda Civil Municipal – GCM, foi abordada com um popular que informou aos agentes ter sido vítima de roubo.

De acordo com a vítima, o autor do crume havia acabado de deixar o local.

Ainda com a memória bem fresca, a vítima passou para os guardas as características do mal elemento. De posse da descrição, os agentes saíram em busca de suspeitos pelas imediações e não demorou muito para localizar um suspeito.

Na Rua Eduardo Bergo, no bairro Vila Esperança, a GCM encontrou um homem com as mesma descrições fornecidas pela vítima. Ao avistar a viatura, segundo a GCM, o suspeito esboçou uma fuga, mas ao perceber que não haveria escapatória, permaneceu estático.

Após realizar revista pessoal, a GCM encontrou no bolso do suspeito a quantia de R$ 44,00, que após breve diálogo com os agentes, confessou que o dinheiro era derivado do crime ocorrido na farmácia.

Para complicar ainda mais a situação do suspeito, após pesquisa via Prodesp, constatou-se um mandado de prisão em aberto, diante das evidências e reconhecimento da vítima, o homem foi conduzido ao PS local para exames médicos de praxe, posteriormente ao plantão de polícia judiciária em Jaguariúna, onde o Delegado de Polícia lavrou o o crime como flagrante de roubo/captura de procurado.

A partir de agora, o mesmo permanecerá a disposição da justiça.