GCM RENOVA FROTA COM SEIS NOVAS VIATURAS

A Guarda Civil Municipal renovou sua frota de viaturas utilizada no patrulhamento preventivo. São seis carros Polo, modelo 2024, que foram locados para substituir os Gols que eram usados para essa finalidade. Desses seis veículos, um será destinado à Patrulha Maria da Penha, que ao lado das viaturas da Romu, GOC e GAM (motos), realizam um serviço especializado.

Sob o comando do secretário municipal de Segurança, Luiz Carlos Pinto, as novas viaturas foram apresentadas ao prefeito Paulo Silva na tarde desta segunda-feira (19), na Estação Educação. O secretária de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros, também participou da apresentação. “Com certeza, a Guarda Municipal vai atender melhor a população”, disse Luiz Carlos.

Para o prefeito, ter uma frota nova é essencial para que a GCM continue no combate ao crime. “Veículos novos que irão melhorar ainda mais as condições de trabalho dos novos guardas municipais”, destacou. As novas viaturas também circularam pela região central, sendo apresentadas também para a população